Карпин рассказал, как изменилась его жизнь после назначения в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об изменениях в своей жизни после назначения на пост наставника национальной команды.
«Моя жизнь полностью поменялась после того, как я стал главным тренером сборной. Раньше был конкретный режим, сейчас этого нет. В клубном режиме надо готовить тренировки, ты находишься в каждодневной работе. Сейчас режим другой: проснулся, позавтракал, поехал на тренировку, посмотрел, пообедал, поехал на вечернюю тренировку.
День между турами складывается из просмотра матчей — даже тех, которые посмотрел вживую. Также смотришь игры, которые вообще не видел. Ты не привязан к режиму, времени семье можно уделить больше, сдвинув все дела на ночь, но в этом случае придётся меньше спать.
Были разговоры, что Романцев повлиял на решение остаться тренером. Как это было? На следующий день после того интервью Олег Иванович набрал. Мы начали разговор, в процессе которого я уже чуть успокоился, переспал со всеми этими мыслями. Олег Иванович подтвердил всё то, что крутилось в моей голове.
Если конечная цель — выход на чемпионат мира — будет достигнута, понятно, что все будут довольны. Анализировать, как мы это сделали — другой вопрос. Идеально для меня, чтобы был и результат, и игра, которую хочу увидеть. Но сейчас самые важные матчи, права на ошибку не было», — сказал Карпин в эфире радио «Первое Спортивное».
- 27 января 2022
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