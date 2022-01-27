Генсек Парагвайской ассоциации футбола опроверг заявление ЦСКА по Хесусу Медине

Генеральный секретарь Парагвайской ассоциации футбола (ПАФ) Луис Канонников прокомментировал заявление ЦСКА, в котором утверждалось, что клуб не отпустил Хесуса Медину в сборную из-за проблем со здоровьем.
«Я опровергаю заявление ЦСКА и прошу, чтобы Хесус участвовал в этой ситуации, так как перед поездкой в Россию он без ограничений тренировался под руководством тренерского штаба сборной. Мы надеемся, что другие альтернативы дисциплинарным взысканиям будут рассмотрены ФИФА», — цитирует Канонникова ABC.
Напомним, парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года. 17 января игрок подписал контракт с армейцами на три с половиной года. Медина выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2018 года и по итогам сезона-2021 стал чемпионом МЛС в составе клуба. Ранее хавбек защищал цвета парагвайского клуба «Либертад».
- 27 января 2022
-
19:42
-
19:35
-
19:28
-
19:16
-
19:05
-
19:04
-
18:58
-
18:52
-
18:45
-
18:43
-
18:41
-
18:35
-
18:24
-
18:22
-
18:13
-
18:07
-
18:01
-
17:53
-
17:38
-
17:33
-
17:26
-
17:17
-
17:13
-
16:59
-
16:58
-
16:40
-
16:17
-
16:16
-
15:59
-
15:39
-
15:08
-
15:00
-
15:00
-
14:44
-
14:41