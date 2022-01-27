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Генсек Парагвайской ассоциации футбола опроверг заявление ЦСКА по Хесусу Медине

Генсек Парагвайской ассоциации футбола опроверг заявление ЦСКА по Хесусу Медине
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Генеральный секретарь Парагвайской ассоциации футбола (ПАФ) Луис Канонников прокомментировал заявление ЦСКА, в котором утверждалось, что клуб не отпустил Хесуса Медину в сборную из-за проблем со здоровьем.

«Я опровергаю заявление ЦСКА и прошу, чтобы Хесус участвовал в этой ситуации, так как перед поездкой в Россию он без ограничений тренировался под руководством тренерского штаба сборной. Мы надеемся, что другие альтернативы дисциплинарным взысканиям будут рассмотрены ФИФА», — цитирует Канонникова ABC.

Напомним, парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года. 17 января игрок подписал контракт с армейцами на три с половиной года. Медина выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2018 года и по итогам сезона-2021 стал чемпионом МЛС в составе клуба. Ранее хавбек защищал цвета парагвайского клуба «Либертад».

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