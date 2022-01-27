Игроки «Зенита» возложили цветы к мемориалу на Невском проспекте

Футболисты «Зенита» возложили цветы к мемориалу на Невском проспекте в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает пресс-служба клуба. Игроки обратились к болельщикам.
Просмотреть видео можно в клубном «твиттере» «Зенита».
«Сегодня исполняется 78 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Это один из самых главных праздников для всех ленинградцев и петербуржцев. В этот день мы вспоминаем тех, кто помог отстоять и сохранить наш прекрасный город. Мы помним ваш подвиг и продолжим передавать эту память из поколения в поколения», — сказал Артём Дзюба.
Операция по прорыву блокады Ленинграда проводилась с 12 по 30 января 1943 года. 18 января блокадное кольцо было прорвано. 27 января 1944 года — день, когда Ленинград был полностью освобождён от блокады.
Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. На счету сине-бело-голубых 38 очков. Ближайший преследователь клуба из Санкт-Петербурга – московское «Динамо», в активе которого 36 очков.
- 27 января 2022
-
21:24
-
20:59
-
20:47
-
20:47
-
20:44
-
20:30
-
20:20
-
19:42
-
19:35
-
19:28
-
19:16
-
19:05
-
19:04
-
18:58
-
18:52
-
18:45
-
18:43
-
18:41
-
18:35
-
18:24
-
18:22
-
18:13
-
18:07
-
18:01
-
17:53
-
17:38
-
17:33
-
17:26
-
17:17
-
17:13
-
16:59
-
16:58
-
16:40
-
16:17
-
16:16