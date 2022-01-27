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Шота Арвеладзе стал новым главным тренером «Халла»

Шота Арвеладзе стал новым главным тренером «Халла»
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Грузинский специалист Шота Арвеладзе стал новым главным тренером «Халла», сообщает пресс-служба клуба.

Экс-тренер «Трабзонспора» сменил бывшего наставника «Халла» Гранта Маккэнна. Такое решение принял новый владелец английского клуба — турок Аджун Илиджалы. После 27 матчей «Халл» занимает в таблице Чемпионшипа 19-е место.

Последним местом работы 48-летнего Арвеладзе был «Пахтакор», с которым он дважды стал чемпионом Узбекистана. Также экс-игрок сборной Грузии возглавлял турецкие «Кайсериспор» и «Касымпашу» и «Маккаби» из Тель-Авива.

Напомним, в начале января, после увольнения Виктора Гончаренко из «Краснодара», сообщалось, что Шота Арвеладзе претендует на пост главного тренера российского клуба.

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