Грузинский специалист Шота Арвеладзе стал новым главным тренером «Халла», сообщает пресс-служба клуба.



Экс-тренер «Трабзонспора» сменил бывшего наставника «Халла» Гранта Маккэнна. Такое решение принял новый владелец английского клуба — турок Аджун Илиджалы. После 27 матчей «Халл» занимает в таблице Чемпионшипа 19-е место.



Последним местом работы 48-летнего Арвеладзе был «Пахтакор», с которым он дважды стал чемпионом Узбекистана. Также экс-игрок сборной Грузии возглавлял турецкие «Кайсериспор» и «Касымпашу» и «Маккаби» из Тель-Авива.



Напомним, в начале января, после увольнения Виктора Гончаренко из «Краснодара», сообщалось, что Шота Арвеладзе претендует на пост главного тренера российского клуба.