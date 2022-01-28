Защитник «Арсенала» Калум Чемберс стал футболистом «Астон Виллы», сообщает пресс-служба клуба из Бирмингема. Контракт игрока рассчитан на 3,5 года.



Ранее стало известно, что главный тренер «канониров» Микель Артета не хотел отпускать защитника, но признавал, что ему нужна регулярная игровая практика. Лондонский клуб готов был расстаться с футболистом за £ 5 млн (около € 5,9 млн), поскольку летом 2022 года у него истекал контракт с «Арсеналом».



Чемберс выступал за «канониров» с 2014 года, куда перешёл из «Саутгемптона» за € 20,2 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 12 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник провёл пять матчей и забил один гол.

Новость по теме «Арсенал» и «Ньюкасл» заинтересованы в подписании хавбека сборной Бразилии