Защитник «Шахтёра» Кривцов: ребятам из Донецка в Киеве и окна разбивали, и шины резали

Защитник донецкого «Шахтёра» Сергей Кривцов рассказал о сложностях во взаимоотношениях между киевлянами и жителями Донецка.



«Да, было такое, что многие из тех, кто переехал из Донецка в Киев, говорили, что в первое время ощущали харассмент, мол, «это донецкие». Я тоже ощущал это. У меня машина на запорожских номерах, прописка у меня в Запорожье. А ребятам и окна разбивали, и шины резали. Было такое.



Любители быстрой езды могут спокойно ездить в Донецке и Запорожье, потому что там нет таких пробок, как в Киеве. Я тоже сначала ненавидел Киев из-за этих пробок, но потом привык к этому ритму жизни. Я уже легко стою в пробках: или передачу какую-то включу, или музыку слушаю. Здесь уже негде разогнаться, ездишь себе комфортно», – сказал Кривцов в эфире Youtube-канала «Пряма Червона».