В «Спартаке» объяснили, почему Промес и Кутепов не примут участия в первом матче Ваноли

Пресс-служба московского «Спартака» объяснила, почему нападающий Квинси Промес и защитник Илья Кутепов пропускают товарищеский матч красно-белых со «Слованом» из Братиславы. Напомним, это первая игра московской команды под руководством итальянца Паоло Ваноли.
«Медицинский штаб сообщает, что у Промеса и Кутепова микроповреждения, которые не позволяют им принять участия в товарищеской игре», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».
Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Подготовка команды к возобновлению сезона будет проведена в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора «Спартака» пройдут на территории комплекса «Джебель-Али» в Дубае.
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