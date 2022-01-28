Новичок «Спартака» Классен получил травму в первом матче за красно-белых

Новый защитник «Спартака» Леон Классен получил травму в первом матче за красно-белых. 21-летний футболист досрочно покинул поле в товарищеской игре со «Слованом» из Братиславы (2:0 к перерыву).
Отметим, Классен получил травму на 30-й минуте встречи, его заменил Николай Рассказов.
21-летний Леон Классен является выходцем академии немецкого клуба «Мюнхен-1860». Его основная позиция на поле – левый защитник. В нынешнем сезоне Классен провёл за «Тироль» 20 матчей во всех турнирах и отдал шесть результативных передач. Также на его счету одна игра за молодёжную сборную России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Леона в € 700 тыс.
Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Подготовка команды к возобновлению сезона будет проведена в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора «Спартака» пройдут на территории комплекса «Джебель-Али» в Дубае.
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