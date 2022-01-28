Сандро Шварц назвал игру с софийским ЦСКА хорошей проверкой

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от софийского ЦСКА (3:1).

«Это была хорошая проверка против хорошего соперника. Временами наш прессинг работал не очень хорошо. С другой стороны, отмечу, что у нас были хорошие забегания, но качество последнего паса страдало. Для нас важно, что у нас есть такие контрольные игры, в которых мы можем посмотреть в деле всех имеющихся футболистов», — цитирует Шварца пресс-служба бело-голубых.

Счёт в игре на 24-й минуте открыл Иван Турицов. На 45-й преимущество болгар увеличил Бисмарк Чарльз. На 61-й минуте Иван Ордец сократил отставание в счёте. Однако на 87-й минуте Йоан Бе отличился в составе болгарских армейцев — 3:1.



Динамовцы будут готовиться к матчам Российской Премьер-Лиги в Белеке до 3 февраля. На сборе запланированы три контрольные встречи. Соперниками москвичей станут словацкий «Ружомберок» (1 февраля) и сербский «Партизан» (2 февраля).