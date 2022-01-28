Жоаозиньо побывал на матче «Динамо» и софийского ЦСКА

Бывший полузащитник «Динамо» Жоаозиньо, ныне выступающий за «Сочи», побывал на товарищеском матче между бело-голубыми и софийским ЦСКА.

«Я рад вас видеть. У меня всё хорошо, спасибо, всё отлично. Тренируемся и готовимся. Пришёл чуть-чуть посмотреть ваш матч. Сейчас посмотрю и обратно пойду», — сказал футболист в эфире «Инстаграма» московского клуба.

Счёт в игре на 24-й минуте открыл Иван Турицов. На 45-й преимущество болгар увеличил Бисмарк Чарльз. На 61-й минуте Иван Ордец сократил отставание в счёте. Однако на 87-й минуте Йоан Бе отличился в составе болгарских армейцев — 3:1.

Динамовцы будут готовиться к матчам Российской Премьер-Лиги в Белеке до 3 февраля. На сборе запланированы три контрольные встречи. Соперниками москвичей станут словацкий «Ружомберок» (1 февраля) и сербский «Партизан» (2 февраля).