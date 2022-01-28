Руни отказался от собеседования с «Эвертоном»
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Главный тренер «Дерби Каунти» англичанин Уэйн Руни отказался от работы в «Эвертоне».
«Эвертон» обратился к моему агенту и предложил мне пройти собеседование. Я отказался от предложения. Я верю, что стану тренером клуба из АПЛ. Но пока у меня есть работа в «Дерби», которая важнее всего сейчас», – приводит слова экс-футболиста Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, 16 января Рафаэль Бенитес, возглавлявший «Эвертон», был отправлен в отставку. Он тренировал команду с июля 2021 года.
После 19 сыгранных туров «ириски» располагаются на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ.
Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Норвич» — «Эвертон»:
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