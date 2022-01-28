Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» стал меньше интересоваться Дембеле из-за проблем игрока со здоровьем

«ПСЖ» стал меньше интересоваться Дембеле из-за проблем игрока со здоровьем
Комментарии

Руководство «Пари Сен-Жермен» ослабило интерес к полузащитнику «Барселоны» Усману Дембеле. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в своём «твиттере».

По информации инсайдера, боссы парижского клуба стали меньше интересоваться французом из-за его постоянных травм.

Ранее сообщалось, что французский клуб заинтересован в подписании Дембеле. Форвард отказался продлить истекающее летом соглашение с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

Новость по теме
Дембеле вновь жаловался на боли в животе. «Барселона» потребовала его присутствия на базе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022