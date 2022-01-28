«ПСЖ» стал меньше интересоваться Дембеле из-за проблем игрока со здоровьем

Руководство «Пари Сен-Жермен» ослабило интерес к полузащитнику «Барселоны» Усману Дембеле. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в своём «твиттере».

По информации инсайдера, боссы парижского клуба стали меньше интересоваться французом из-за его постоянных травм.

Ранее сообщалось, что французский клуб заинтересован в подписании Дембеле. Форвард отказался продлить истекающее летом соглашение с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.



В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.