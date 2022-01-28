«ПСЖ» стал меньше интересоваться Дембеле из-за проблем игрока со здоровьем
Поделиться
Руководство «Пари Сен-Жермен» ослабило интерес к полузащитнику «Барселоны» Усману Дембеле. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в своём «твиттере».
По информации инсайдера, боссы парижского клуба стали меньше интересоваться французом из-за его постоянных травм.
Ранее сообщалось, что французский клуб заинтересован в подписании Дембеле. Форвард отказался продлить истекающее летом соглашение с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.
Комментарии
- 29 января 2022
-
00:40
-
00:30
-
00:17
-
00:00
- 28 января 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:49
-
23:30
-
23:22
-
23:02
-
22:59
-
22:47
-
22:30
-
22:29
-
22:14
-
22:11
-
21:53
-
21:51
-
21:31
-
21:23
-
21:02
-
20:51
-
20:48
-
20:44
-
20:32
-
20:04
-
19:59
-
19:45
-
19:40
-
19:27
-
19:14
-
19:09
-
19:02
-
18:51
-
18:40
Партнерский контент