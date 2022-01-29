Анатолий Трубин: запомнился Чалханоглу из «Интера». У него было несколько опасных ударов
Поделиться
Вратарь донецкого «Шахтёра» Анатолий Трубин рассказал об опыте игры в Лиге чемпионов с «Интером» и мадридским «Реалом».
«Каждый матч – это отдельная история. Думаю, нет смысла обсуждать то, что было. И так уже много сказано. Конечно, понимаю, что ответный матч в Милане был далеко не идеальный. В большинстве ситуаций можно было действовать намного лучше. Такие игры показывают, что много работы предстоит проделать, чтобы стать ещё лучше.
И «Интер», и «Реал» – команды хорошего уровня. И игроки там собраны очень высокого уровня. Кого-то одного выделить тяжело. Запомнился Хакан Чалханоглу из «Интера». У него было несколько опасных ударов и хороших подач со стандартов», — приводит слова вратаря Sport.ua.
Комментарии
- 29 января 2022
-
00:40
-
00:30
-
00:17
-
00:00
- 28 января 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:49
-
23:30
-
23:22
-
23:02
-
22:59
-
22:47
-
22:30
-
22:29
-
22:14
-
22:11
-
21:53
-
21:51
-
21:31
-
21:23
-
21:02
-
20:51
-
20:48
-
20:44
-
20:32
-
20:04
-
19:59
-
19:45
-
19:40
-
19:27
-
19:14
-
19:09
-
19:02
-
18:51
-
18:40
Партнерский контент