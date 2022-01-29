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Анатолий Трубин: запомнился Чалханоглу из «Интера». У него было несколько опасных ударов

Анатолий Трубин: запомнился Чалханоглу из «Интера». У него было несколько опасных ударов
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Вратарь донецкого «Шахтёра» Анатолий Трубин рассказал об опыте игры в Лиге чемпионов с «Интером» и мадридским «Реалом».

«Каждый матч – это отдельная история. Думаю, нет смысла обсуждать то, что было. И так уже много сказано. Конечно, понимаю, что ответный матч в Милане был далеко не идеальный. В большинстве ситуаций можно было действовать намного лучше. Такие игры показывают, что много работы предстоит проделать, чтобы стать ещё лучше.

И «Интер», и «Реал» – команды хорошего уровня. И игроки там собраны очень высокого уровня. Кого-то одного выделить тяжело. Запомнился Хакан Чалханоглу из «Интера». У него было несколько опасных ударов и хороших подач со стандартов», — приводит слова вратаря Sport.ua.

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