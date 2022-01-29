Роналду: сын постоянно спрашивает меня, можно ли ему сотовый телефон. До этого ещё далеко

36-летний португальский нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о влиянии современных технологий на жизнь людей.

«Сын тратит все своё время, спрашивая меня, можно ли ему взять сотовый телефон, и я говорю ему, что до этого ещё далеко. Это правда, что это поколение на шаг впереди нашего, и мы должны знать, как использовать новые технологии, но мы не можем быть одержимыми, мы можем использовать это, но не на постоянной основе», — цитирует Роналду Daily News Day.

Видео гола Роналду в матче с «Бёрнли»:

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Роналду провёл 18 матчей в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на 4-м месте. Контракт Криштиану с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года.