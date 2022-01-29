Роман Широков: Ракицкий вполне способен уйти в «Спартак»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о возможном продлении контракта защитника Ярослава Ракицкого с клубом.



«Ракицкий может уйти в «Спартак»? Почему нет? Он чувствует в себе силы, и если «Зенит» не даёт нужный ему контракт, разве Ракицкий должен закончить? Из тех, у кого истекают контракты, я бы переподписал Сутормина. Он и глубину состава даёт, и как минимум не хуже Караваева», — цитирует Широкова «РБ-Спорт».



Ранее лидер чемпионата России по футболу «Зенит» из Санкт-Петербурга сделал защитнику команды Ярославу Ракицкому предложение о продлении контракта и ждёт ответа от футболиста. Ракицкий выступает за «Зенит» с зимы 2019 года. За это время он провёл 107 матчей за петербургский клуб и стал трёхкратным чемпионом России. Действующий контракт 32-летнего защитника заканчивается после сезона-2021/2022.

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