Мама российского игрока «Интера» Пеламатти рассказала, как её сын попал в итальянский клуб

Ольга Гусева, мама полузащитника молодёжной команды «Интера» Андреа Пеламатти, рассказала, как её сын попал в итальянский клуб. У футболиста есть два паспорта – российский и итальянский.



«Мы поселились в местечке Дарфо-Боарио-Терме в долине Камоника. Ближайший роддом находился в соседней коммуне Эзине — там сын и родился. По документам он Андреа, но в России его все называют Андреем. В пять лет он начал играть в футбол в маленькой команде «Монтеккио» при местной церкви, в 10 — попал в клуб «Сарнико», входящий в систему подготовки «Интернационале». И в первом же матче с «Интером» приглянулся их тренеру. Через несколько дней нам позвонили с предложением присоединиться к «Интеру». Два раза в неделю Андрей тренировался с «Сарнико», один — с «Интером». Целый год прожили в таком режиме.



По окончании пробного периода сына взяли в «Интер» на постоянной основе, и следующие пять лет он уже каждый день проводил по четыре часа в дороге. Но теперь клуб обеспечивал транспортом — специальный автобус собирал всех иногородних детей, а после развозил по домам. Когда начался ковид, мне пришлось поменять работу. Мы переехали в Милан, и разъезды Андрея наконец прекратились. Теперь и тренировочный центр молодёжки, и школа сына рядом», — сказала Ольга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.