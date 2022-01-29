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Фанаты «Уфы» объявили бойкот Fan ID

Фанаты «Уфы» объявили бойкот Fan ID
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Фанаты «Уфы» объявили бойкот всех соревнований, на которых будет введён Fan ID.

«Фанаты футбольного клуба «Уфа» приняли решение отказаться от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет использоваться этот пресловутый «паспорт болельщика».

У нас вызывает недоумение тот факт, что сначала на стадионах нас загоняют в клетки, а теперь, чтобы в них попасть, надо ещё и оформлять бесполезный документ.

Мы не оставим свой клуб. Мы будем поддерживать его во всех мероприятиях, связанных с клубом, но не требующих наличия Fan ID, в том числе в матчах молодёжных и других команд.

Призываем всех уфимцев активизироваться в плане посещений домашних, а особенно выездных матчей оставшейся части чемпионата.

Фанат – не преступник!» — говорится в заявлении болельщиков «Уфы» в «телеграме».

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