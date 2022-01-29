Тренер юношеской сборной России – о Пеламатти: чувствуется менталитет победителя

Тренер юношеской сборной России Иван Шабаров поделился мнением о полузащитнике молодёжной команды «Интера» Андреа Пеламатти. У футболиста есть два паспорта – российский и итальянский.
«Я услышал о нём от скаутской службы РФС. Тренер липецкого «Металлурга» мне вкратце рассказал историю парня, а наши скауты дали видеозаписи двух матчей с его участием в чемпионате Италии. Пеламатти неплохо смотрелся в этих играх. Плюс позиция левого защитника у нас традиционно дефицитная, и наша команда не исключение. Поэтому и решили вызвать его на сбор в Марбелью — познакомиться поближе, посмотреть в тренировках и играх
В игре, тренировках Пеламатти взрывной, чувствуется менталитет победителя. В матчах был очень активен: против Норвегии вышел на второй тайм и сделал голевую передачу. С Англией сыграл не так ярко, но что отличало его и на тренировках, и в играх — максимальная самоотдача в каждом эпизоде.
Насколько экспрессивный Андреа на поле, настолько скромный, смиренный в быту. Хорошо, хоть и с акцентом, говорит по-русски. По характеру, темпераменту, манере поведения он, скорее, итальянец, чем русский, но на наше приглашение откликнулся с удовольствием, и, как я понял, ему это было интересно. Нашим ребятам — тоже. Мы много разговаривали о подготовке в «Интере». Так что приезд Андреа оказался полезен не только со спортивной точки зрения», — сказал Шабаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 29 января 2022
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