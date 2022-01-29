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«Остаёмся зимовать». Крицюк объяснил, почему не отправился на сбор с «Зенитом»

«Остаёмся зимовать». Крицюк объяснил, почему не отправился на сбор с «Зенитом»
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Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк объяснил, почему не отправился на сбор с командой.

«Остаёмся зимовать. Планировал вместе с ребятами сегодня улететь в Португалию на сборы, но сроки моего восстановления чуть сдвинулись из-за одной модной болезни, которую я перенёс в начале января. Желаю «Зениту» качественно подготовиться ко второй части сезона. Скоро увидимся», — написал Крицюк в своём «инстаграме».

Крицюк выступает за клуб из Санкт-Петербурга с сентября 2021 года. «Зенит» лидирует в российском чемпионате по итогам 18 туров. В мае 2021 года Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша». Голкипер провёл за португальский клуб 27 матчей, в которых пропустил 27 голов.

Ранее Крицюк выступал в составе «Краснодара». За «быков» вратарь провёл 72 матча, в 33 из которых оставил ворота краснодарской команды в неприкосновенности. В сезоне-2019/2020 в шести матчах за «Краснодар» Крицюк пропустил семь мячей.

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