Роналду ярко поздравил Джорджину с днём рождения

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с размахом поздравил возлюбленную Джорджину Родригес с днём рождения.



27 января Джорджине исполнилось 28 лет. Вся семья отметила день рождения Джорджины в Дубае, а поздравление Роналду транслировалось на сверхвысотном небоскрёбе Бурдж-Халифа.



«Не могу подобрать слов. Спасибо, спасибо и ещё раз спасибо, Криштиану. Ты делаешь меня счастливее каждый день», — написала Джорджина Родригес на своей странице в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Джорджины Родригес в «Инстаграме».

Напомним, Криштиану Роналду стал игроком «Манчестер Юнайтед» 27 августа 2021 года, перейдя из туринского «Ювентуса». Роналду уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.