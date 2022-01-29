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«Интер» арендовал бывшего нападающего «Локомотива»

«Интер» арендовал бывшего нападающего «Локомотива»
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Нападающий «Дженоа» Фелипе Кайседо официально стал игроком «Интера». Чемпион Италии арендовал эквадорца до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба «Интера» на официальном сайте.

33-летний Кайседо полгода назад обошёлся «Дженоа» в € 2 млн, уплаченных «Лацио». В шести матчах Серии А футболист забил гол и отдал три результативные передачи. Напомним, с 2011 по 2014 год Кайседо был игроком московского «Локомотива».

Наставник «Интера» Симоне Индзаги, который работал с Кайседо в «Лацио», планирует заменить нападающим Хоакина Корреа, который выбыл как минимум на месяц из-за повреждения. В следующем месяце «Интеру» предстоят матчи с «Миланом» и «Ливерпулем», поэтому клуб хочет предоставить для главного тренера больше возможностей.

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