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«Лидс» отклонил предложение «Вест Хэма» по Рафинье

«Лидс» отклонил предложение «Вест Хэма» по Рафинье
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«Вест Хэм» сделал предложение «Лидсу» о покупке нападающего Рафиньи, но получил отказ. Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере».

25-летний Рафинья выступает в составе «Лидса» с октября 2020 года, перейдя из французского «Ренна» за € 18,6 млн. Ранее бразильский футболист также играл за португальские клубы «Спортинг» и «Виторию Гимараэш», а также бразильский «Авай».

В нынешнем сезоне Рафинья в 19 матчах английской Премьер-лиги забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Контракт бразильского футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Рафинью в € 40 млн.

«Ньюкасл» обыграл на выезде «Лидс»:

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