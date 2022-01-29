«Лидс» отклонил предложение «Вест Хэма» по Рафинье
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«Вест Хэм» сделал предложение «Лидсу» о покупке нападающего Рафиньи, но получил отказ. Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере».
25-летний Рафинья выступает в составе «Лидса» с октября 2020 года, перейдя из французского «Ренна» за € 18,6 млн. Ранее бразильский футболист также играл за португальские клубы «Спортинг» и «Виторию Гимараэш», а также бразильский «Авай».
В нынешнем сезоне Рафинья в 19 матчах английской Премьер-лиги забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Контракт бразильского футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Рафинью в € 40 млн.
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