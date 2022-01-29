Экс-директор «Тоттенхэма»: Леви ничего не понимает в футболе и не вмешивается в трансферы

Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен, который с 2004 по 2005 год был спортивным директором «Тоттенхэм Хотспур», высказался о президенте «шпор» Дэниеле Леви.



«Есть клубы, в которых владельцы напрямую вовлечены в работу и хотят сами вести переговоры. Как, например, в «Тоттенхэме». Дэниел сам занимается этим, и довольно успешно.



Но он ничего не понимает в футболе и не вмешивается, если вам нужен левый защитник или правый вингер. Такие вопросы он доверяет главному тренеру или спортивному директору», — цитирует Арнесена Daily Mail со ссылкой на The Athletic.



После 20 сыгранных туров «Тоттенхэм» располагается на 7-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе 36 очков.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»:

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