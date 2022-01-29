Экс-директор «Тоттенхэма»: Леви ничего не понимает в футболе и не вмешивается в трансферы

Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен, который с 2004 по 2005 год был спортивным директором «Тоттенхэм Хотспур», высказался о президенте «шпор» Дэниеле Леви.
«Есть клубы, в которых владельцы напрямую вовлечены в работу и хотят сами вести переговоры. Как, например, в «Тоттенхэме». Дэниел сам занимается этим, и довольно успешно.
Но он ничего не понимает в футболе и не вмешивается, если вам нужен левый защитник или правый вингер. Такие вопросы он доверяет главному тренеру или спортивному директору», — цитирует Арнесена Daily Mail со ссылкой на The Athletic.
После 20 сыгранных туров «Тоттенхэм» располагается на 7-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе 36 очков.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 29 января 2022
-
19:02
-
18:56
-
18:49
-
18:39
-
18:37
-
18:37
-
18:27
-
18:20
-
18:19
-
18:17
-
17:59
-
17:49
-
17:42
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:16
-
17:16
-
17:15
-
17:10
-
17:01
-
16:50
-
16:37
-
16:32
-
16:26
-
16:23
-
16:10
-
16:06
-
16:02
-
16:00
-
15:45
-
15:38
-
15:28
-
15:19
-
15:02