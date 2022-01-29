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Нападающий «Лидса» может продолжить карьеру во второй Бундеслиге

Нападающий «Лидса» может продолжить карьеру во второй Бундеслиге
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Нападающий «Лидс Юнайтед» Крисенсио Саммервилл может продолжить карьеру во второй немецкой Бундеслиге. В услугах 20-летнего игрока заинтересован «Гамбург», сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в данный момент клубы ведут переговоры о трансфере нидерландца. «Павлины» позволят футболисту уйти, если смогут найти ему замену.

Саммервилл выступает за «Лидс» с 2020 года, куда перешёл из «Фейеноорда». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги форвард сыграл в пяти матчах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Лидс» — «Ньюкасл»:

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