Селихов: главное, чтобы «Спартак» хорошо подготовился к возобновлению РПЛ

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов поделился эмоциями от подготовки к возобновлению сезона.
«Первый сбор функциональный. Упор на физику, но в то же время и на технику с тактикой. Чувствую себя хорошо. Наверное, ко мне прислушались [о появлении ассистента тренера вратарей]. Когда четыре вратаря, одного тренера не всегда хватает. Кто-то уходит на игровые упражнения, кто-то остаётся дорабатывать компоненты.
Не задумываюсь над тем, как должна сложиться вторая часть сезона. Делаем своё дело. Самое главное, чтобы мы сейчас хорошо подготовились к возобновлению чемпионата. Радовали болельщиков своей игрой и победами», — рассказал Селихов на YouTube-канале московской команды.
В нынешнем сезоне 27-летний Селихов принял участие в 10 матчах во всех турнирах, пропустив в них 12 голов и однажды сыграв «на ноль».
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