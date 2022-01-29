Селихов: главное, чтобы «Спартак» хорошо подготовился к возобновлению РПЛ

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов поделился эмоциями от подготовки к возобновлению сезона.



«Первый сбор функциональный. Упор на физику, но в то же время и на технику с тактикой. Чувствую себя хорошо. Наверное, ко мне прислушались [о появлении ассистента тренера вратарей]. Когда четыре вратаря, одного тренера не всегда хватает. Кто-то уходит на игровые упражнения, кто-то остаётся дорабатывать компоненты.



Не задумываюсь над тем, как должна сложиться вторая часть сезона. Делаем своё дело. Самое главное, чтобы мы сейчас хорошо подготовились к возобновлению чемпионата. Радовали болельщиков своей игрой и победами», — рассказал Селихов на YouTube-канале московской команды.

В нынешнем сезоне 27-летний Селихов принял участие в 10 матчах во всех турнирах, пропустив в них 12 голов и однажды сыграв «на ноль».