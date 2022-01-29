Тевес — о Роналду и Месси: оба не от мира сего. Перед такими игроками нужно снимать шляпу

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Карлос Тевес высказался о страйкере «красных дьяволов» Криштиану Роналду и форварде «Пари Сен-Жермен» Лионеле Месси.



«Это два великих игрока. Я чувствовал себя комфортно с обоими. Мне они оба нравятся, я многому у них научился. Они оба не от мира сего.



С Криштиану я проводил много времени каждый день, с Лео виделся в сборной. Они с другой планеты. Они всё ещё находятся в элите футбола, а держаться на таком уровне очень сложно. Это достойно восхищения. Перед такими игроками нужно снимать шляпу», — цитирует Тевеса TyC Sports со ссылкой на ESPN.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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