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Буркина-Фасо вышла в полуфинал Кубка африканских наций

Буркина-Фасо вышла в полуфинал Кубка африканских наций
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Сегодня, 30 января, на стадионе «Румде Аджия» в Камеруне проходил матч 1/4 финала Кубка африканских наций между сборными Буркина-Фасо и Тунисом. Встреча закончилась победой номинальных хозяев со счётом 1:0.

Единственный мяч в матче забил полузащитник Буркина-Фасо Абубакар Уаттара с передачи Ибрахима Туре. Уаттара был удалён в конце матча.

Таким образом, сборная Буркина-Фасо вышла в полуфинал Кубка африканских наций. В 1/2 финала турнира Буркина-Фасо встретится с победителем пары Сенегал — Экваториальная Гвинея.

Напомним, ранее на турнире определился первый участник полуфинала. Им стала сборная Камеруна. Напомним, Кубок африканский наций проходит на территории Камеруна с января по февраль текущего года.

Также в четвертьфинале Египет и Марокко.

Кубок африканских наций. 1/4 финала
29 января 2022, суббота. 22:00 МСК
Буркина-Фасо
Окончен
1 : 0
Тунис
1:0 Уаттара – 45+2'
Удаления: Уаттара – 82' / нет
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