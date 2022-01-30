Буркина-Фасо вышла в полуфинал Кубка африканских наций
Поделиться
Сегодня, 30 января, на стадионе «Румде Аджия» в Камеруне проходил матч 1/4 финала Кубка африканских наций между сборными Буркина-Фасо и Тунисом. Встреча закончилась победой номинальных хозяев со счётом 1:0.
Единственный мяч в матче забил полузащитник Буркина-Фасо Абубакар Уаттара с передачи Ибрахима Туре. Уаттара был удалён в конце матча.
Таким образом, сборная Буркина-Фасо вышла в полуфинал Кубка африканских наций. В 1/2 финала турнира Буркина-Фасо встретится с победителем пары Сенегал — Экваториальная Гвинея.
Напомним, ранее на турнире определился первый участник полуфинала. Им стала сборная Камеруна. Напомним, Кубок африканский наций проходит на территории Камеруна с января по февраль текущего года.
Также в четвертьфинале Египет и Марокко.
Комментарии
- 30 января 2022
-
01:10
-
00:58
-
00:44
-
00:40
-
00:30
-
00:15
-
00:10
-
00:09
-
00:00
- 29 января 2022
-
23:55
-
23:38
-
23:33
-
23:19
-
23:19
-
23:17
-
23:12
-
23:05
-
22:59
-
22:51
-
22:38
-
22:28
-
22:24
-
22:23
-
22:18
-
22:09
-
21:56
-
21:52
-
21:38
-
21:37
-
21:27
-
21:24
-
21:18
-
21:16
-
21:10
-
20:57
Партнерский контент