Экс-игрок «Арсенала»: Обамеянг может стать тем, кто поможет «Эвертону»

Бывший полузащитник «Арсенала» Джермейн Пеннант посоветовал нападающему «канониров» Пьер-Эмерику Обамеянгу перейти в «Эвертон».



«Хотя Пьер-Эмерик — великий футболист, в «Арсенале», очевидно, произошло что-то очень плохое, что-то достаточно серьёзное, чтобы лишить его капитанской повязки. Это может послужить сдерживающим фактором для некоторых клубов.



Но будут и такие команды, как «Эвертон», которым нужен нападающий с большим именем, чтобы помочь им. Это может сыграть в его пользу, у него большое имя, плюс Обамеянг умеет забивать.



Поэтому, возможно, это будет не топ-команда, а команда среднего уровня, где у него не должно возникнуть проблем, независимо от того, что произошло в «Арсенале».



Если он скажет: «Я просто хочу играть, просто хочу доказать, хочу вернуться в игру», они должны его взять.



А учитывая проблемы, с которыми сейчас сталкивается «Эвертон», Пьер-Эмерик может стать именно тем, кто им нужен, чтобы помочь избавиться от страха вылета», — цитирует Пеннанта The Sun.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:

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