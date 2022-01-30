«Гранада» хочет арендовать нападающего «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Кайо Жорже может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 20-летнего игрока заинтересована «Гранада», сообщает AS.



По информации источника, испанский клуб хочет арендовать форварда до конца текущего сезона. Отмечается, что бразилец покинет туринцев только в том случае, если из «Ювентуса» не уйдёт Альваро Мората.



Жорже выступает за «Ювентус» с 2021 года, куда перешёл из «Сантоса» за € 1,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.



В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А форвард сыграл в девяти матчах, но не смог отметиться результативными действиями.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Гранада» — «Осасуна»:

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