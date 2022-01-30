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Судья матча Буркина-Фасо — Тунис преждевременно дал свисток об окончании встречи на КАН

Судья матча Буркина-Фасо — Тунис преждевременно дал свисток об окончании встречи на КАН
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Арбитр четвертьфинального матча Кубка африканских наций между сборными Буркина-Фасо и Туниса преждевременно дал свисток об окончании игры.

Судья на 30 секунд раньше дал свисток об окончании встречи. К этому моменту счёт в матче был 1:0 в пользу Буркина-Фасо. При этом отмечается, что игроки Туниса не стали спорить с этим решением арбитра.

В 1/2 финала турнира Буркина-Фасо встретится с победителем пары Сенегал — Экваториальная Гвинея.
Напомним, ранее на турнире определился первый участник полуфинала. Им стала сборная Камеруна. Напомним, Кубок африканский наций проходит на территории Камеруна с января по февраль текущего года.

Также в четвертьфинале сыграют Египет и Марокко, которые свой матч проведут 30 января.

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