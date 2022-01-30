Оливье Жиру назвал отличие в судействе в чемпионате Италии и АПЛ

Нападающий «Милана» Оливье Жиру сравнил судейство в чемпионате Италии и Англии и рассказал о своей адаптации в итальянском клубе.

«Для меня было легко установить контакт с другими игроками, так как я немного знал итальянский благодаря происхождению моей бабушки. Я знал несколько слов, и это было важно. Моей интеграции также помог тот факт, что есть несколько игроков, которые говорят по-французски, я нашёл ребят, которых знал, и, в конце концов, то, что тренер просит меня на поле, для меня не слишком сложно, потому что я знаю, чего он ожидает от меня и что мне нужно делать.

«Больше адаптации было к судьям, которые имеют тенденцию свистеть при более легких контактах, чем в АПЛ», — приводит слова Жиру Football Italia.

Жиру выступает за «Милан» с лета 2021 года, куда перешел из «Челси». Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до 2023 года.