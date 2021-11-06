Жиру: возвращение Бензема в сборную Франции внесло дисбаланс в игру команды

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру рассказал, как возвращение форварда «Реала» Карима Бензема повлияло на национальную команду Франции.



«Я ничего не имею против Бензема, но его возвращение в сборную внесло дисбаланс в игру команды. Нам нужно было время, чтобы адаптироваться. Несмотря на всё это, Карим произвёл революцию в нашей игре, особенно это касается игры в атаке. Это изменение не могло произойти в одночасье, особенно в таком важном турнире, как чемпионат Европы.



Я был бы признателен, если бы Дешам проинформировал меня заранее о возвращении Карима в сборную, как он сделал с некоторыми другими футболистами. Но таково было его решение, и я могу его понять», — приводит слова Жиру L'Equipe.