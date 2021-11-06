Жиру: возвращение Бензема в сборную Франции внесло дисбаланс в игру команды
Поделиться
Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру рассказал, как возвращение форварда «Реала» Карима Бензема повлияло на национальную команду Франции.
«Я ничего не имею против Бензема, но его возвращение в сборную внесло дисбаланс в игру команды. Нам нужно было время, чтобы адаптироваться. Несмотря на всё это, Карим произвёл революцию в нашей игре, особенно это касается игры в атаке. Это изменение не могло произойти в одночасье, особенно в таком важном турнире, как чемпионат Европы.
Я был бы признателен, если бы Дешам проинформировал меня заранее о возвращении Карима в сборную, как он сделал с некоторыми другими футболистами. Но таково было его решение, и я могу его понять», — приводит слова Жиру L'Equipe.
Комментарии
- 6 ноября 2021
-
12:30
-
12:25
-
12:11
-
12:10
-
11:54
-
11:52
-
11:39
-
11:36
-
11:19
-
11:11
-
11:00
-
10:55
-
10:38
-
10:09
-
10:02
-
09:49
-
09:46
-
09:32
-
09:30
-
09:17
-
09:12
-
08:59
-
08:39
-
05:19
-
04:55
-
04:22
-
04:07
-
02:51
-
02:05
-
00:59
-
00:52
-
00:52
-
00:26
-
00:24
- 5 ноября 2021
-
23:59
Партнерский контент