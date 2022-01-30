Френки де Йонг: сейчас «Барселона» не лучший клуб мира, но всё ещё самый прекрасный
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг поделился мнением о нынешней ситуации в каталонском клубе.
«Иногда меня удивляют неудачи нашей команды, но я по-прежнему придерживаюсь прежнего мнения о «Барселоне». Сейчас это не лучший клуб мира, но всё ещё самый прекрасный.
Конечно, я провёл отличное время в «Аяксе», там было по-настоящему здорово. Но сейчас я не хотел бы возвращаться в амстердамский клуб. Я ещё многое могу дать «Барселоне», — приводит слова де Йонга NOS.nl.
«Барселона» в 21 матче набрала 35 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 22 встречах набравший 50 очков. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».
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