Френки де Йонг: сейчас «Барселона» не лучший клуб мира, но всё ещё самый прекрасный

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг поделился мнением о нынешней ситуации в каталонском клубе.



«Иногда меня удивляют неудачи нашей команды, но я по-прежнему придерживаюсь прежнего мнения о «Барселоне». Сейчас это не лучший клуб мира, но всё ещё самый прекрасный.



Конечно, я провёл отличное время в «Аяксе», там было по-настоящему здорово. Но сейчас я не хотел бы возвращаться в амстердамский клуб. Я ещё многое могу дать «Барселоне», — приводит слова де Йонга NOS.nl.



«Барселона» в 21 матче набрала 35 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 22 встречах набравший 50 очков. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».