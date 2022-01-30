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«Лион» хочет перехватить трансферную цель «Пари Сен-Жермен»

«Лион» хочет перехватить трансферную цель «Пари Сен-Жермен»
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Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Тангай Н’Домбеле может вернуться в «Лион», информирует журналист RMC Sport Лоик Танзи в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, «ткачи» хотят перехватить Н’Домбеле у «Пари Сен-Жермен», который считался основным претендентом на игрока. Парижане заинтересованы в хавбеке, но они не продали достаточное количество своих футболистов, чтобы подписать Тангая и не выйти за рамки финансового фэйр-плей.

Француз выступает за «Тоттенхэм» с 2019 года, куда перешёл из «Лиона» за € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в девяти матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Н’Домбеле со стороны «Валенсии», «Пари Сен-Жермен», «Ромы» и ряда других команд.

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