«Спартак» анонсировал переход хавбека сборной Люксембурга

«Спартак» на своей странице в «Твиттере» анонсировал трансфер полузащитника «Янг Бойз» и сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейры.
Московский клуб разместил в шапке профиля цифры 97 (1997 — год рождения Перейры) и 35 (хавбек выступает под 35-м номером), а также изобразил очертания страны футболиста — Люксембурга.
Фото: «Твиттер» «Спартака»
Мартинс выступает за «Янг Бойз» с 2019 года. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Швейцарии и не отметился результативными действиями. С 2014 года вызывается в сборную Люксембурга.
Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
- 30 января 2022
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