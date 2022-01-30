Жиго — о предстоящем переходе в «Марсель»: рад присоединиться к замечательному клубу

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о предстоящем переходе в «Марсель». Футболист уйдёт во французский клуб летом.



«Очень рад присоединиться к этому замечательному клубу», — написал Жиго на своей странице в «Инстаграме».



28-летний Жиго перешёл в «Спартак» из бельгийского «Гента» летом 2018 года за € 8 млн. До этого он выступал в Бельгии за «Кортрейк» и во Франции за «Арль-Авиньон». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Самуэль провёл 16 игр, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт французского защитника с московским клубом истекал в конце нынешнего сезона.



«Спартак» в 18 турах чемпионата России набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице девятое место. В первом матче РПЛ после зимней паузы команда Паоло Ваноли встретится с московским ЦСКА.

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