Жиго — о предстоящем переходе в «Марсель»: рад присоединиться к замечательному клубу

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о предстоящем переходе в «Марсель». Футболист уйдёт во французский клуб летом.
«Очень рад присоединиться к этому замечательному клубу», — написал Жиго на своей странице в «Инстаграме».
28-летний Жиго перешёл в «Спартак» из бельгийского «Гента» летом 2018 года за € 8 млн. До этого он выступал в Бельгии за «Кортрейк» и во Франции за «Арль-Авиньон». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Самуэль провёл 16 игр, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт французского защитника с московским клубом истекал в конце нынешнего сезона.
«Спартак» в 18 турах чемпионата России набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице девятое место. В первом матче РПЛ после зимней паузы команда Паоло Ваноли встретится с московским ЦСКА.
- 30 января 2022
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