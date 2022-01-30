«Настоящее и будущее». Роналду выложил совместное фото с сыном в форме «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сделал новую публикацию в своём «твиттере». 36-летний португалец опубликовал фотографию, на которой он играет в футбол с сыном, одетым в форму «красных дьяволов».
«Настоящее и будущее», — подписал фотографию Роналду.
Криштиану выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, перейдя из «Ювентуса» за € 15 млн. Роналду провёл 18 матчей в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на 4-м месте. Контракт Криштиану с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года.
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