«Настоящее и будущее». Роналду выложил совместное фото с сыном в форме «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сделал новую публикацию в своём «твиттере». 36-летний португалец опубликовал фотографию, на которой он играет в футбол с сыном, одетым в форму «красных дьяволов».

«Настоящее и будущее», — подписал фотографию Роналду.

Криштиану выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, перейдя из «Ювентуса» за € 15 млн. Роналду провёл 18 матчей в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на 4-м месте. Контракт Криштиану с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

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