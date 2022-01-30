Анджорин покинет «Локомотив» и перейдёт в аренду в «Хаддерсфилд» из Чемпионшипа

Полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин, арендованный московским клубом у «Челси», покинет стан железнодорожников, сообщает The Athletic.



По информации источника, игрок на правах аренды присоединится к «Хаддерсфилд Таун», выступающему в Чемпионшипе. Аренда будет рассчитана до конца нынешнего сезона. Отмечается, что «Локомотив» мог в январе выкупить англичанина за £ 17 млн (€ 20,4 млн).



Фаустино Анджорин провёл за основную команду красно-зелёных семь матчей, не отметившись результативными действиями. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.



Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 3 млн. Его контракт с «Челси» действителен до лета 2025 года.

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