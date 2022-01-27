Анджорин не вернётся в «Локомотив» из-за ухода Рангника

Полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин не вернётся в клуб, сообщает Football London. По информации источника, он не будет возвращаться в Россию из-за ухода Ральфа Рангника из стана железнодорожников.
Переговоры с «Челси» о полноценном трансфере 20-летнего футболиста ведёт «Саутгемптон», который рассчитывает приобрести игрока до закрытия зимнего трансферного окна. Кроме того, интерес к Анджорину проявляют несколько лидеров Чемпионшипа, желающих взять его в аренду. Представителям «Челси» второй вариант нравится больше.
Фаустино Анджорин провёл за основную команду красно-зелёных семь матчей, не отметившись результативными действиями. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 2,3 млн. Его контракт с «Челси» действителен до лета 2025 года.
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