Осинькин рассказал, как «Крылья Советов» переживут потери Сергеева и Пруцева

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал уход из команды нападающего Ивана Сергеева в «Зенит» и полузащитника Данилы Пруцева в «Спартак».



«Потери Сергеева и Пруцева? У нас и так были матчи, когда ребята пропустили игры. Мы за счёт внутренних резервов, новых игроков эти проблемы попытаемся закрыть. Мы должны идти вперёд. Хочу, чтобы у ребят, которые ушли в другие клубы, всё получилось. Теперь у других футболистов есть возможность себя проявить. Они должны это ценить и стремиться себя показать», — рассказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



26-летний Сергеев выступал за «Крылья Советов» с августа 2020 года, проведя за команду 66 матчей, в которых забил 51 гол и отдал 15 голевых передач.



21-летний Пруцев играл в самарской команде также с лета 2020 года, с перерывом выступлений в «Сочи». За «Крылья Советов» Пруцев принял участие в 26 матчах, в которых отдал голевую передачу.