«Милан» планирует подписать Саншеша в январе

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш в ближайшее время может перейти в «Милан». Итальянский клуб хочет подписать португальского футболиста на флажке зимнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, миланский клуб не достиг полного соглашения ни с «Лиллем», ни с самим игроком. У сторон остаётся мало времени на переговоры.



Саншеш перешёл в «Лилль» в 2019 году из мюнхенской «Баварии» за € 20 млн. В нынешнем сезоне в 11 матчах французской Лиги 1 хавбек забил гол и отдал голевую передачу. Также на его счету четыре матча в Лиге чемпионов и два — в Кубке Франции, где результативных действий у него не было.



Контракт Саншеша с «Лиллем» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 30 млн.