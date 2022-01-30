«Ференцварош» одержал первую победу при Черчесове. Команда выиграла дерби Будапешта

Сегодня, 30 января, «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов, сыграл на выезде с «Уйпештом» в 18-м туре чемпионата Венгрии. Будапештское дерби, прошедшее на стадионе «Ференц Суса» в столице страны, завершилось победой «Ференцвароша» со счётом 1:0.
Единственный гол на 78-й минуте забил хорват Стипе Лончар. Это была вторая играя «Ференцвароша» под руководством Черчесова. В первой его команда проиграла «Академии Пушкаша» со счётом 0:1.
«Ференцварош» набрал 38 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата, обогнав «Академию Пушкаша» (37). «Уйпешт» (17) идёт 10-м.
Напомним, предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».
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