«Вест Хэм» ведёт переговоры о трансфере лучшего бомбардира чемпионата Португалии

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 22-летнего игрока заинтересован «Вест Хэм Юнайтед», сообщает Sky Sports.



По информации источника, клубы ведут переговоры о трансфере. «Вест Хэм» и «Бенфика» уже договорились о сумме перехода. «Молотобойцы» рассчитывают оформить сделку до закрытия трансферного окна.



Помимо «Вест Хэма», уругвайцем интересуются «Ньюкасл Юнайтед» и «Атлетико».



Форвард выступает за «Бенфику» с 2020 года, куда перешёл из «Альмерии» за € 24 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Нуньес сыграл в 16 матчах, в которых забил 15 голов и сделал две результативные передачи.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»:

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