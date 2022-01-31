Станислав Черчесов прокомментировал первую победу на посту главного тренера «Ференцвароша». В 18-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» обыграт «Уйпешт» со счётом 1:0.

«Победа всегда важна, особенно когда дело доходит до дерби. Мы хотели победить в воскресенье и показать хорошую игру. Мы создаем хорошие моменты, но если не будем их реализовывать, то усложним себе ситуацию. Я не могу комментировать игру соперника, потому что я сосредоточен только на своей собственной команде. На этот раз я увидел игру, которую мы обсуждали заранее. Мы не увидели полностью сбалансированных 90 минут, но основные идеи вернулись, чему я был рад», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

«Ференцварош» набрал 38 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата, обогнав «Академию Пушкаша» (37). «Уйпешт» (17) идёт 10-м.