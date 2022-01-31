«Понимаю обе стороны». Пике высказался о возможном уходе Дембеле из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о ситуации вокруг нападающего каталонского клуба Усмана Дембеле.
«Я понимаю обе стороны. Мы занимаемся бизнесом, в котором крутятся большие деньги. Каждый волен защищать свои интересы. Пусть будет найдено лучшее решение», — приводит слова Пике Marca.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и «Барселона» достигли устной договорённости о трансфере Дембеле зимой. Также интерес к 24-летнему французскому футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед». Контракт Дембеле с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.
«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голу в концовке:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 31 января 2022
-
12:16
-
12:01
-
12:00
-
11:32
-
11:27
-
11:25
-
11:06
-
11:03
-
10:46
-
10:42
-
10:34
-
10:20
-
10:06
-
10:02
-
09:42
-
09:41
-
09:29
-
09:21
-
09:20
-
09:05
-
08:55
-
08:52
-
08:30
-
07:48
-
07:41
-
07:38
-
07:02
-
04:55
-
04:38
-
03:57
-
02:45
-
01:43
-
01:19
-
01:12
-
00:56