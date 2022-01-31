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«Понимаю обе стороны». Пике высказался о возможном уходе Дембеле из «Барселоны»

«Понимаю обе стороны». Пике высказался о возможном уходе Дембеле из «Барселоны»
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о ситуации вокруг нападающего каталонского клуба Усмана Дембеле.

«Я понимаю обе стороны. Мы занимаемся бизнесом, в котором крутятся большие деньги. Каждый волен защищать свои интересы. Пусть будет найдено лучшее решение», — приводит слова Пике Marca.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и «Барселона» достигли устной договорённости о трансфере Дембеле зимой. Также интерес к 24-летнему французскому футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед». Контракт Дембеле с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голу в концовке:

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