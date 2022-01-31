«Манчестер Юнайтед» всё ещё заинтересован в Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле в зимнее трансферное окно по-прежнему может оказаться в английском «Манчестер Юнайтед». Манчестерский клуб сделал позднее предложение по переходу французского футболиста. Об этом сообщает Footmercato.

По сведениям источника, французский «ПСЖ» устно договорился с «Барселоной» о переходе 24-летнего игрока в зимнее трансферное окно, но сейчас в сделку может вмешаться «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» нуждаются в новом нападающем после ухода Антони Марсьяля на правах аренды в «Севилью» и отстранения Мэйсона Гринвуда.

Контракт Дембеле с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона.

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