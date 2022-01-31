Эмери хочет видеть в «Вильярреале» полузащитника «Тоттенхэма»

Испанский «Вильярреал» ведёт переговоры об аренде полузащитника английского «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо. В аргентинском футболисте заинтересован лично главный тренер «жёлтой субмарины» Унаи Эмери. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, ранее Ло Чельсо отказался переходить в французский «Лион». В настоящее время «Вильярреал» обсуждает с «Тоттенхэмом» различные детали возможного соглашения, в том числе и зарплату аргентинского хавбека. Английский клуб готов отпустить Ло Чельсо в аренду.
25-летний Ло Чельсо стал игроком «Тоттенхэма» в августе 2019 года, перейдя из «Бетиса». Сначала английский клуб арендовал игрока за € 16 млн, а через год выкупил его контракт за € 32 млн. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник в 20 матчах во всех турнирах забил гол и отдал две результативные передачи. Контракт Ло Чельсо истекает в 2025 году.
«Вильярреал» разгромил «Мальорку», Иосифов дебютировал в Примере:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 31 января 2022
-
12:16
-
12:01
-
12:00
-
11:32
-
11:27
-
11:25
-
11:06
-
11:03
-
10:46
-
10:42
-
10:34
-
10:20
-
10:06
-
10:02
-
09:42
-
09:41
-
09:29
-
09:21
-
09:20
-
09:05
-
08:55
-
08:52
-
08:30
-
07:48
-
07:41
-
07:38
-
07:02
-
04:55
-
04:38
-
03:57
-
02:45
-
01:43
-
01:19
-
01:12
-
00:56