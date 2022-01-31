Эмери хочет видеть в «Вильярреале» полузащитника «Тоттенхэма»

Испанский «Вильярреал» ведёт переговоры об аренде полузащитника английского «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо. В аргентинском футболисте заинтересован лично главный тренер «жёлтой субмарины» Унаи Эмери. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, ранее Ло Чельсо отказался переходить в французский «Лион». В настоящее время «Вильярреал» обсуждает с «Тоттенхэмом» различные детали возможного соглашения, в том числе и зарплату аргентинского хавбека. Английский клуб готов отпустить Ло Чельсо в аренду.

25-летний Ло Чельсо стал игроком «Тоттенхэма» в августе 2019 года, перейдя из «Бетиса». Сначала английский клуб арендовал игрока за € 16 млн, а через год выкупил его контракт за € 32 млн. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник в 20 матчах во всех турнирах забил гол и отдал две результативные передачи. Контракт Ло Чельсо истекает в 2025 году.

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