Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА подал в суд на немецкую пиццерию за название пиццы

УЕФА подал в суд на немецкую пиццерию за название пиццы
Комментарии

УЕФА подал в суд на немецкую пиццерию Pizza Wolke, сообщает пресс-служба заведения.

Организация обратилась в суд из-за названия пиццы Champignons League («Лига шампиньонов»), которое созвучно с название турнира, проводимого под эгидой УЕФА — Champions League (Лига чемпионов). В пиццерии к заявлению отнеслись с юмором.

Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси». В нынешнем розыгрыше турнира завершился групповой этап. Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА начнутся 15 февраля. На этой стадии соревнований сыграют следующие пары: «ПСЖ» — «Реал», «Спортинг» — «Манчестер Сити», «Интер» — «Ливерпуль», «Ред Булл Зальцбург» — «Бавария», «Вильярреал» — «Ювентус», «Челси» — «Лилль», «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» и «Бенфика» — «Аякс».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022