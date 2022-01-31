УЕФА подал в суд на немецкую пиццерию за название пиццы

УЕФА подал в суд на немецкую пиццерию Pizza Wolke, сообщает пресс-служба заведения.



Организация обратилась в суд из-за названия пиццы Champignons League («Лига шампиньонов»), которое созвучно с название турнира, проводимого под эгидой УЕФА — Champions League (Лига чемпионов). В пиццерии к заявлению отнеслись с юмором.

Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси». В нынешнем розыгрыше турнира завершился групповой этап. Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА начнутся 15 февраля. На этой стадии соревнований сыграют следующие пары: «ПСЖ» — «Реал», «Спортинг» — «Манчестер Сити», «Интер» — «Ливерпуль», «Ред Булл Зальцбург» — «Бавария», «Вильярреал» — «Ювентус», «Челси» — «Лилль», «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» и «Бенфика» — «Аякс».