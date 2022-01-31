Кузнецов: для Чалова переход в «Базель» — это путь наверх. Посмотрит, как живут в Европе

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию о возможной аренде нападающего команды Фёдора Чалова в швейцарский «Базель».



«Игровая практика — самое важное в карьере футболиста. Для Чалова переход в «Базель» это путь наверх. Пусть Фёдор посмотрит, как люди живут в Европе, как готовятся, как относятся к делу. Для него это будет полезно.



Чалов сейчас не имеет права выбирать, куда ему ехать. «Базель» хорошая команда. Пусть начнёт показывать качественный футбол хотя бы на этом уровне. А так он может и не вернуться в РПЛ если хорошо себя проявит», — рассказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Ранее журналист Нобель Арустамян рассказал, что Чалов будет арендован швейцарским клубом до конца сезона.