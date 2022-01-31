Кузнецов: для Чалова переход в «Базель» — это путь наверх. Посмотрит, как живут в Европе

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию о возможной аренде нападающего команды Фёдора Чалова в швейцарский «Базель».
«Игровая практика — самое важное в карьере футболиста. Для Чалова переход в «Базель» это путь наверх. Пусть Фёдор посмотрит, как люди живут в Европе, как готовятся, как относятся к делу. Для него это будет полезно.
Чалов сейчас не имеет права выбирать, куда ему ехать. «Базель» хорошая команда. Пусть начнёт показывать качественный футбол хотя бы на этом уровне. А так он может и не вернуться в РПЛ если хорошо себя проявит», — рассказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Ранее журналист Нобель Арустамян рассказал, что Чалов будет арендован швейцарским клубом до конца сезона.
- 31 января 2022
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