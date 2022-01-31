Тренер сборной Польши Михневич: 50 дней до матча с Россией — это очень много

Новый главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич рассказал о планах на подготовку к полуфинальному стыковому матчу за право выступить на чемпионате мира 2022 года с командой России. Встреча пройдёт 24 марта 2022 года.



«Окончательный состав команды будет определён к концу недели. Я считаю, что 50 дней до матча с Россией — это очень много. Во-первых, я постараюсь познакомиться с самыми важными футболистами, составляющими костяк команды. Уже на этой неделе я проведу встречу с Робертом Левандовским. Камил Глик, Гжегож Крыховяк и Пётр Зелиньски также могут ожидать моего визита.



Что касается схемы, стиля, состава, окончательное решение остаётся за мной, но я прислушаюсь к голосу опытных футболистов, которые уже многое пережили с этой командой. В этом состоит тренерская мудрость», — приводит слова Михневича Eurosport.onet.pl.

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